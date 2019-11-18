В Махачкале сгорел продуктовый рынок
В сети появилось видео инцидента
В Махачкале сгорел продуктовый рынокФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В воскресенье вечером в Махачкале горел продуктовый рынок. Площадь пожара составила около 300 квадратных метров, передает пресс-служба МЧС России.
- В 21.15 объявлена ликвидация открытого горения, - сказано в оперативном сообщении ведомства. По имеющейся информации, загорелись 25 торговых точек, чья общая площадь составляет 300 квадратных метров. В итоге сгорели 20 мини-контейнеров, в десять часов пожар полностью устранили.
Пожар на рынке в Дагестане. Видео: Instagram.
ИСТОЧНИК KP.RU
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