2019-11-18T11:19:25+03:00
Происшествия

В Махачкале сгорел продуктовый рынок

В сети появилось видео инцидента
Варвара АНТОНОВА
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В Махачкале сгорел продуктовый рынокВ Махачкале сгорел продуктовый рынокФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В воскресенье вечером в Махачкале горел продуктовый рынок. Площадь пожара составила около 300 квадратных метров, передает пресс-служба МЧС России.

- В 21.15 объявлена ликвидация открытого горения, - сказано в оперативном сообщении ведомства. По имеющейся информации, загорелись 25 торговых точек, чья общая площадь составляет 300 квадратных метров. В итоге сгорели 20 мини-контейнеров, в десять часов пожар полностью устранили.

Пожар на рынке в Дагестане. Видео: Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU

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