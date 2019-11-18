На Ставрополье не прекратится сильный ветер

СЕГОДНЯ 11:37 2019-11-18T11:39:06+03:00

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Ветер не прекратится в Ставропольском крае в начале недели.

По прогнозам синоптиков краевого Гидрометцентра, порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Осадков в ближайшее время не предвидится, а температура будет держаться на уровне +10..+15 градусов по краю. В среду похолодает до +6...+11, а ночью температура будет опускаться ниже ноля.

В Ставрополе в эти дни будет еще холоднее - +10...+12 градусов в понедельник и вторник и +6...+8 - в среду.

ИСТОЧНИК KP.RU