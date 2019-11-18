2019-11-18T11:55:37+03:00
Общество

Медаль за спасение детей вручили ставропольской учительнице

Женщина заслонила мальчишек от вооруженного мужчины
Полина ШАПОШНИКОВА
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Мария АксакаловаМария Аксакалова
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Мария Аксакалова, заслонившая собой толпу мальчишек от неадекватного мужчины с ножом, награждена медалью. Ее вручил храброй учительнице младших классов из 3 школы Нефтекумска губернатор края.

Владимир Владимиров отдавая медаль "За заслуги перед Ставропольским краем" сказал, что гордится поступком Марии Ивановны.

Недавно учительницу наградили в полиции Нефтекумска.

Напомним, проявить недюжинную смелость женщине удалось 9 ноября днем в городе Нефтекумске. К детской площадке к мальчишкам направлялся агрессивный мужчина с ножом. Учительница встала перед ним, приказав детям бежать. Нападавший задержан, учительница практически цела, а дети не пострадали.

Расследованием дела о покушении на убийство занимаются ставропольские следователи под контролем центрального аппарата.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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