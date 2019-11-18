Ставрополец застрелил из винтовки кошку, чтобы защитить своих псов
В Красногвардейском районе Ставропольского края на мужчину заведено дело по статье о жестком обращении с животными. В поселке Коммунар местная жительница пожаловалась на соседа, который серьезно ранил ее кошку из пневматической винтовки. Любимое животное женщины погибло.
Участковый полиции задержал стрелка и забрал винтовку. 60-летний мужчина в отделе полиции не стал отрицать убийства невинного зверя. Он оправдывался тем, что кот соседки болел, а он решил защитить от болезни своих охотничьих псов.
Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU