Ставрополец застрелил из винтовки кошку, чтобы защитить своих псов

СЕГОДНЯ 12:09 2019-11-18T12:18:48+03:00

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В Красногвардейском районе Ставропольского края на мужчину заведено дело по статье о жестком обращении с животными. В поселке Коммунар местная жительница пожаловалась на соседа, который серьезно ранил ее кошку из пневматической винтовки. Любимое животное женщины погибло.

Участковый полиции задержал стрелка и забрал винтовку. 60-летний мужчина в отделе полиции не стал отрицать убийства невинного зверя. Он оправдывался тем, что кот соседки болел, а он решил защитить от болезни своих охотничьих псов.

Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU