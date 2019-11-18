На Ставрополье мужчина угнал иномарку местного бизнесмена

СЕГОДНЯ 12:44 2019-11-18T12:47:10+03:00

Он просто захотел покататься по селу, но не смог справиться с управлением

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У бизнесмена из села Дивного Апанасенковского района угнали машину. Иномарка исчезла со двора около его дома.

После изучения полицейскими записей с камер наблюдения, транспортное средство обнаружили на выезде из села со следами ДТП. Задержали и злоумышленника — 23-летнего местного жителя, который уже был судим. В полиции молодой человек отпираться не стал. Он рассказал, что находился в нетрезвом состоянии, захотел покататься, перелез через забор дома бизнесмена. Там угонщик обнаружил две машины, двери одной из которых были открыты, а ключи находились в замке зажигания.

Во время поездки молодой человек врезался в дерево, съехав с трассы. Тогда он просто бросил иномарку и скрылся.

Заведено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем, сообщили в УИГБДД по СК.

Ставрополец угнал иномарку бизнесмена и разбил ее.

ИСТОЧНИК KP.RU