Дагестанка из "ВИА Гры" снялась в откровенной фотосессии с лошадью

СЕГОДНЯ 13:11 2019-11-18T13:11:25+03:00

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Певица Меседа Багаудинова снялась в эротической фотосессии, представ перед фанатами в пикантном кружевном белье. На снимках рядом с аваркой стоит лошадь - такая же черная, как и одежда девушки. Фотографию Меседа опубликовала на своем аккаунте в Instagram.

В посте певица цитирует стихотворение какой-то малоизвестной поэтессы, в котором говорится об открытой душе человека, куда гадят злые люди. Такой же открытой оказалась и дагестанка: она позволила себе не просто подчеркнуть бюст, скрыв его за верхней одеждой - она обнажила грудь в бюстгальтере. Фанаты в восторге от фигуры певицы, даже жители родной республики - Чечни - прощают девушке такой вид.

mesedaofficial Фотографии Медины в Instagram

Досье KP.RU

Меседа Багаудинова - российская певица, известная по выступлению в "ВИА Гре" с 2007 по 2009 год. По национальности Меседа - метиска: ее папа - аварец, а мама - белорусская украинка. Родилась девушка в Чечне, в девять лет с семьей переехала в Кисловодск. Сейчас Меседа занимается сольным творчеством.

ИСТОЧНИК KP.RU