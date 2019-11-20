В Ессентуках пенсионер на «Калине» сбил нарушительницу

СЕГОДНЯ 09:30 2019-11-20T09:31:21+03:00

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В Ессентуках 19 ноября сбита пожилая женщина, которая переходила трассу не по «зебре», хотя та располагалась неподалеку.

Водитель «Лады Калины» двигался по улице Октябрьской с небезопасной скоростью, из-за чего не успел вовремя затормозить перед женщиной.

81-летняя женщина госпитализирована с переломом таза. За рулем «Калины» находился 72-летний пенсионер. Назначена проверка, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU