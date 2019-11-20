Иномарка сбила ребенка в Ставрополе

СЕГОДНЯ 09:35 2019-11-20T09:38:00+03:00

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9-летний мальчик попал под колеса автомобиля в Ставрополе . Вечером 19 ноября на проспекте Кулакова водитель «Шевроле Круз» поворачивала с улицы Бруснева. Проезжую часть по «зебре» без светофора переходил ребенок. 33-летняя женщина не успела вовремя затормозить и сбила мальчика. У него диагностировали сочетанную травму.

Женщина была трезва и не числится в злостных нарушительницах. Идет проверка после аварии, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU