Иномарка сбила ребенка в Ставрополе
У мальчика сочетанная травма
Фото: УИГБДД по СК
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9-летний мальчик попал под колеса автомобиля в Ставрополе . Вечером 19 ноября на проспекте Кулакова водитель «Шевроле Круз» поворачивала с улицы Бруснева. Проезжую часть по «зебре» без светофора переходил ребенок. 33-летняя женщина не успела вовремя затормозить и сбила мальчика. У него диагностировали сочетанную травму.
Женщина была трезва и не числится в злостных нарушительницах. Идет проверка после аварии, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU