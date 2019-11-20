Неисправимый водитель в Ставрополе травмировал свою пассажирку
Он успел за несколько лет больше 20 раз нарушить правила
Фото: УИГБДД по СК
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Из-за хронического нарушителя в Ставрополе поздно ночью в ДТП травмирована девушка. 19 ноября ближе к полуночи водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» в районе пересечения улицы Тухачевского и улицы 50 лет ВЛКСМ поворачивал налево. Он не пропустил «Ладу Калину», которая двигалась во встречном направлении, и столкнулся с ней. В итоге 27-летняя пассажирка иномарки получила травмы.
Рулил «Фольксвагеном» 28-летний мужчина, большее 20 раз нарушивший ПДД за последние два года. Идет проверка, сообщили в УИГБДД по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU