Неисправимый водитель в Ставрополе травмировал свою пассажирку

СЕГОДНЯ 09:45 2019-11-20T09:46:37+03:00

Он успел за несколько лет больше 20 раз нарушить правила

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Из-за хронического нарушителя в Ставрополе поздно ночью в ДТП травмирована девушка. 19 ноября ближе к полуночи водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» в районе пересечения улицы Тухачевского и улицы 50 лет ВЛКСМ поворачивал налево. Он не пропустил «Ладу Калину», которая двигалась во встречном направлении, и столкнулся с ней. В итоге 27-летняя пассажирка иномарки получила травмы.

Рулил «Фольксвагеном» 28-летний мужчина, большее 20 раз нарушивший ПДД за последние два года. Идет проверка, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU