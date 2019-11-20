Ректор аграрного университета Ставрополя покинул пост
Министерство сельского хозяйства перевело его на новую должность
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Ректор аграрного университета Ставрополя Владимир Трухачев сменил место работы. Теперь он управляет Российским государственным аграрным университетом - МСХА имени К. А. Тимирязева. Правда пока с приставкой «временно».
Такое решение принятом Министерством сельского хозяйства РФ. Сам Трухачев заявляет, что Темирязевская академия с ним станет «мощным брендом аграрного образования» в нашей стране и за рубежом.
64-летний Владимир Трухачев, уроженец Кемеровской области, в конце 90-х стал главой Грачевского района Ставрополья, а в 2004 возглавил СтГАУ.
ИСТОЧНИК KP.RU