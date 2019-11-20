Начальник полиции Ставрополя купил машину за 4 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:20 2019-11-20T10:20:19+03:00

И не смог подтвердить законность покупки

Изменить размер текста: A A

Автомобилем и 4 млн рублей расплатился с государством начальник подразделения полиции в Ставрополе, пишет прокуратура края.

У начальника оказались расхождения в доходах и расходах. Последние превысили поступления в три годовых заработка.

Правоохранитель купил машину за 4 млн рублей и постройку, но не смог подтвердить законность покупок. Поэтому прокуратура забила тревогу, заподозрив начальника в коррупции. Ленинский районный суд Ставрополя согласился с требованием об изъятии крутой машины и 250 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU