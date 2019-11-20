Начальник полиции Ставрополя купил машину за 4 млн рублей
И не смог подтвердить законность покупки
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Автомобилем и 4 млн рублей расплатился с государством начальник подразделения полиции в Ставрополе, пишет прокуратура края.
У начальника оказались расхождения в доходах и расходах. Последние превысили поступления в три годовых заработка.
Правоохранитель купил машину за 4 млн рублей и постройку, но не смог подтвердить законность покупок. Поэтому прокуратура забила тревогу, заподозрив начальника в коррупции. Ленинский районный суд Ставрополя согласился с требованием об изъятии крутой машины и 250 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU