Подполковник полиции в Ессентуках провалил тест на наркотики
Он отказался проходить медосвидетельствование в диспансере
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Замначальника следственного отдела полиции Ессентуков не захотел подтвердить «чистоту» от наркотиков, пишет NewsTracker со ссылкой на источник.
19 ноября подполковник юстиции Дмитрий Акритов был задержан сотрудниками собственной безопасности по подозрению в употреблении запрещенных веществ. В наркологическом диспансере, куда его привезли сдать анализы, мужчина запротестовал против проведения анализов и покинул больницу.
Ему грозит административное наказание.
ИСТОЧНИК KP.RU