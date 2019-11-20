Подполковник полиции в Ессентуках провалил тест на наркотики

СЕГОДНЯ 10:34 2019-11-20T10:34:48+03:00

Он отказался проходить медосвидетельствование в диспансере

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Замначальника следственного отдела полиции Ессентуков не захотел подтвердить «чистоту» от наркотиков, пишет NewsTracker со ссылкой на источник.

19 ноября подполковник юстиции Дмитрий Акритов был задержан сотрудниками собственной безопасности по подозрению в употреблении запрещенных веществ. В наркологическом диспансере, куда его привезли сдать анализы, мужчина запротестовал против проведения анализов и покинул больницу.

Ему грозит административное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU