Честный чеченский вор украл деньги и пришёл с повинной в полицию

СЕГОДНЯ 10:44 2019-11-20T10:44:51+03:00

Молодой человек признался, что украденные у друга деньги уже успел потратить на свои нужны Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Житель чеченского посёлка Червленная решил навестить друга, заглянув к нему домой. Там же он и украл у приятеля 7250 тысяч рублей, сообщает пресс-служба управления МВД по Чечне.

Но, то ли совесть, то ли боязнь ответственности перед законом заставили злоумышленника прийти с повинной в местный отдел полиции.

Молодой человек признался, что украденные у друга деньги уже успел потратить на свои нужны.

ИСТОЧНИК KP.RU