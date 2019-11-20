Честный чеченский вор украл деньги и пришёл с повинной в полицию
Похищенную сумму молодой человек успел потратить
Молодой человек признался, что украденные у друга деньги уже успел потратить на свои нужныФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:
Житель чеченского посёлка Червленная решил навестить друга, заглянув к нему домой. Там же он и украл у приятеля 7250 тысяч рублей, сообщает пресс-служба управления МВД по Чечне.
Но, то ли совесть, то ли боязнь ответственности перед законом заставили злоумышленника прийти с повинной в местный отдел полиции.
Молодой человек признался, что украденные у друга деньги уже успел потратить на свои нужны.
ИСТОЧНИК KP.RU