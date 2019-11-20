Невинномысск поможет развиваться трем российским моногородам

СЕГОДНЯ 10:46 2019-11-20T10:46:50+03:00

Михаил Миненков рассказал коллегам, как промышленная столица Ставрополья превратится в город здоровой экологии и туризма

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Главы российских моногородов представили лучшие проекты по развитию территорий на семинаре «Как привлечь деньги в моногорода», который прошёл в Москве 19 ноября по инициативе Фонда МОНОГОРОДА.РФ при поддержке ВЭБ.РФ и компании «ЕвроХим». Модератором мероприятия выступила генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева.

На семинаре состоялось подписание Соглашения о менторстве между Фондом развития моногородов, городом Невинномысск Ставропольского края и моногородами - Ковдором Мурманской области, Сегежей и Надвоицами (Карелия). В рамках соглашения город-наставник Невинномысск будет помогать трём моногородам в развитии малого и среднего предпринимательства и городской среды.

Глава Невинномысска Михаил Миненков рассказал коллегам о планах превращения города из индустриальной столицы края в город здоровой экологии и туризма.

- Мы предполагаем освоить городские леса, превратив их в биосферную территорию по образу национального парка. Здесь будут располагаться вольерная ферма воспроизводства диких животных, места для рыбалки, сеть терренкуров и велосипедных трасс, - поделился планами он.

Ирина Макиева и генеральный директор компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев вручили Михаилу Миненкову приз «Хрустальная гранула» как лучшему главе муниципалитета из городов, где расположены предприятия компании. Также собравшиеся ознакомились с опытом концепции брендирования территорий, разработанной «ЕвроХимом».

- Придание дополнительного импульса социально-экономическому развитию российских провинциальных городов - проблема, решение которой требует согласованной повестки действий государственных, муниципальных властей и бизнеса, - рассказал генеральный директор «ЕвроХима» Игорь Нечаев. - Благодаря сегодняшнему семинару с нашим опытом познакомились руководители многих российских муниципалитетов, в том числе и моногородов. Надеюсь, его внедрение в других городах в конечном итоге будет способствовать развитию городской среды и улучшению качества жизни горожан.

По итогам семинара его организаторы договорились сделать проведение таких мероприятий хорошей традицией - следующий семинар глав российских моногородов состоится в конце 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU