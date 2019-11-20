2019-11-20T11:30:37+03:00
Происшествия

Пациент избил врача в больнице Георгиевска

Он напал на женщину с металлическим предметом
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Георгиевске сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии был задержан 74-летний агрессор, который ударил врача горбольницы. Он вошел в отделение больницы и после разговора ударил женщину-медика по голове металлическим предметом и скрылся. Приметы мужчины были переданы всем нарядам вневедомственной охраны, и вскоре один из экипажей задержал мужчину. Дебошира передали медикам.

В полиции мужчина не стал отрицать свою вину, а рассказал, что лечился в этом учреждении и его не устроило качество лечения. Женщина сильно не пострадала.

Заведено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Подозреваемый под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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