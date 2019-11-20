2019-11-20T11:22:45+03:00
Происшествия

Майор ставропольской полиции приговорен к штрафу в 30 млн рублей

Он также проведет 8 лет в колонии
Полина ШАПОШНИКОВА
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Оперуполномоченный по особо важным делам отдела по борьбе с преступлениями ставропольской полиции оказался причастен к получению взятки. Майор Андрей Калмыков вымогал 3 млн рублей у руководителя одного из филиалов государственных энергетических предприятий края за прекращение проверок.

Калмыкова задержали 28 февраля прошлого года при получении половины от требуемой суммы.

А после возбуждения на майора полиции уголовного дела его уволили из органов.

19 ноября Промышленный суд Ставрополя приговорил Калмыкова к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 30 млн рублей, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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