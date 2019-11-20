2019-11-20T11:32:55+03:00
Общество

400 тысяч рублей - на «Сад под ключ» в Минводах

Жители округа смогут поучаствовать в программе развития личных подсобных хозяйств и в 2020 году
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В Управлении сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа объявлен прием заявок на 2020 год для участия в конкурсном отборе граждан, ведущих личные подсобные хозяйства.

Заявку на участие в конкурсном отборе можно будет подать по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87 а, каб. 39 (ежедневно с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00).

Напомним, в 2018 году владельцы 40 личных подсобных хозяйств уже получили по 400 тыс. рублей каждый и заложили сад на 10 сотках на собственном земельном участке, а в этом году уже получили свой первый урожай. В 2019 году еще 25 владельцев личных подсобных хозяйств стали владельцами суперинтенсивных садов.

Денежные средства, выделенные из бюджета Ставропольского края на развитие личных подсобных хозяйств по 400 тыс. руб. на одно ЛПХ, являются безвозмездной помощью населению. Смонтированная конструкция, саженцы, капельный полив и продукция (яблоки), выращенные в саду, остаются в собственности и полном распоряжении владельцев ЛПХ.

Подробную информацию можно получить на сайте администрации Минераловодского городского округа http//www.min-vodi.ru/ в рубрике сельское хозяйство и по тел. +7 (87922) 6-12-92 (Данцова Ирина Геннадьевна).

ИСТОЧНИК KP.RU

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