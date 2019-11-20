В Кабардино-Балкарии женщину с шестью детьми поселили в холодный актовый зал без света

СЕГОДНЯ 11:33 2019-11-20T11:33:17+03:00

В службах считают, что лучше жить так, чем на даче

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Сотрудники Следственного комитета по Кабардино-Балкарии проверит причину проживания многодетной семьи в актовом зале заводского общежития. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Следственные органы Следственного комитета РФ по КБР инициировали доследственную проверку по факту обнаружения в средствах массовой информации сведений о жительнице города Прохладный, вынужденной проживать в актовом зале заводского общежития с шестью малолетними детьми, - сказано в сообщении следователей.

Следователям предстоит дать оценку тому, как сработали в этой ситуации органы опеки, инспектор по делам несовершеннолетних и чиновники администрации Прохладного, где все это происходит. Будет выясняться, посещают ли дети школу или другие учебные заведения и все ли услуги им оказывают, в том числе и медицинские.

- Ход проверки взят на личный контроль руководством следственного управления, - сказано в пресс-релизе СКР по КБР.

Согласно истории из соцсети, женщина сейчас прописана на Ставрополье, но вернулась в родной город Прохладный. До развода она жила там в доме мужа. После того, как они расторгли брак, женщина с детьми поселилась на даче, но органы опеки не дали там жить, угрожая, что отберут детей. За деньги материнского капитала женщина купила ветхое жилье, но и оно не прошло аттестацию органов опеки. В итоге семью поселили в актовом зале общежития, считая это место более пригодным для жизни. Отмечается, что там нет отопления и электроснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU