2019-11-20T12:42:55+03:00
Общество

«Кровавая месть»: чеченец, изрезавший полицейского возле посольства Словакии, получил срок

Пойти на кровавое преступление парня вынудила месть
Ася АСРЯН
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На суде прокурор запрашивал 9 лет лишения свободыНа суде прокурор запрашивал 9 лет лишения свободыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Громкая история 18-летнего уроженца Чечни Илеса Бериева началась летом прошлого года в Москве. Подросток шёл по 1-й Брестской улице к зданию словацкой дипмиссии и разговаривал по телефону.

К Илесу подошёл правоохранитель. В этот момент молодой человек выхватил нож и несколько раз раним им полицейского. Правоохранителем оказался 30-летний капитан полиции, командир взвода спецполка по охране дипломатических представительств Сергей Никитин.

Он попытался выхватить табельный пистолет, но обезвредить нападавшего правоохранителю не удалось. Липкие от крови руки раненого Никитина не слушались его. С травмами полицейского госпитализировали в реанимацию.

С травмами полицейского госпитализировали в реанимацию Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С травмами полицейского госпитализировали в реанимациюФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сам злоумышленник с места происшествия скрылся. Через несколько дней полицейские задержали его и возбудили против молодого человека уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

На следствии Бериев признался, что пойти на кровавое преступление его вынудила обычная месть. Незадолго до происшествия его избили силовики, поэтому «горячий парень» решил отомстить первому попавшемуся полицейскому.

На суде прокурор запрашивал 9 лет лишения свободы. Однако суд сократил срок до 6 лет, учитывая, что на момент преступления Бериеву не было 18 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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