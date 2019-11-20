На Ставрополье пойман серийный вор
На Ставрополье поймали серийного вора. Пятеро жителей обратились в полицию с заявлениями о кражах.
Подозреваемым оказался 21-летний парень, который сознался в содеянном, пояснив, что ночью проник на территорию чужого дома и из незапертого авто похитил деньги и сигареты.
На его же совести оказались еще 4 кражи. Молодой человек украл строительный инструмент из гаражей, акустическую колонку из автомобиля. Часть похищенного ставрополец продал. Ущерб составил около 130 тысяч рублей. Идет расследование, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по СК.
На Ставрополье пойман серийный вор.
ИСТОЧНИК KP.RU