СЕГОДНЯ 13:01 2019-11-20T13:03:09+03:00

На нем пять краж , совершенных в разных населенных пунктах

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На Ставрополье поймали серийного вора. Пятеро жителей обратились в полицию с заявлениями о кражах.

Подозреваемым оказался 21-летний парень, который сознался в содеянном, пояснив, что ночью проник на территорию чужого дома и из незапертого авто похитил деньги и сигареты.

На его же совести оказались еще 4 кражи. Молодой человек украл строительный инструмент из гаражей, акустическую колонку из автомобиля. Часть похищенного ставрополец продал. Ущерб составил около 130 тысяч рублей. Идет расследование, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по СК.

На Ставрополье пойман серийный вор.

ИСТОЧНИК KP.RU