В Минводах появился Молодежный совет округа

СЕГОДНЯ 14:02 2019-11-20T14:02:29+03:00

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19 ноября в зале МБУК «Центральной клубной системы» прошла встреча активной молодежи МГО, в ходе которой был создан Молодежный совет Минераловодского городского округа. В его состав вошли специалисты МБУ «Молодежный центр Минераловодского городского округа», активисты и председатели студенческого самоуправления вузов и ссузов города Минеральные Воды, а также представители молодёжных объединений.

Основной задачей Молодежного совета является реализация молодежных инициатив, а также выявление потребностей молодых людей. Планируется создать комфортные условия для жизни, творчества и самореализации молодежи на территории Минераловодского городского округа.

Председателем Молодежного совета была избрана Инна Родионова, заместитель директора МБУ «Молодежный центр МГО», на должность секретаря - Арташес Мамиконян, член команды Молодежного движения «Revive». Собрания Молодежного совета будут проводиться раз в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU