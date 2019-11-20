2019-11-20T14:02:29+03:00
Общество

В Минводах появился Молодежный совет округа

Его основная задача - реализация различных молодежных инициатив
Поделиться:
Изменить размер текста:

19 ноября в зале МБУК «Центральной клубной системы» прошла встреча активной молодежи МГО, в ходе которой был создан Молодежный совет Минераловодского городского округа. В его состав вошли специалисты МБУ «Молодежный центр Минераловодского городского округа», активисты и председатели студенческого самоуправления вузов и ссузов города Минеральные Воды, а также представители молодёжных объединений.

Основной задачей Молодежного совета является реализация молодежных инициатив, а также выявление потребностей молодых людей. Планируется создать комфортные условия для жизни, творчества и самореализации молодежи на территории Минераловодского городского округа.

Председателем Молодежного совета была избрана Инна Родионова, заместитель директора МБУ «Молодежный центр МГО», на должность секретаря - Арташес Мамиконян, член команды Молодежного движения «Revive». Собрания Молодежного совета будут проводиться раз в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Шприцов и катетеров закупили на 36 млн»: в Минздраве Ставрополья прокомментировали преступное заражение пациентов ВИЧ
200 млрд рублей инвестиций планируется привлечь на Ставрополье в 2020 году
Банк УРАЛСИБ подвел итоги деятельности за 9 месяцев 2019 года в соответствии с РСБУ
Приползла на крыльцо и легла: собаку с переломанными лапами спасают в Ставрополе
Насиловал дочь и беспомощного мальчика: в Ессентуках педофил получил срок
Как выглядят "базуки" Терешина без синтола
Жители Лермонтова подготовили петицию против строительства завода
Кадыров представил нового сенатора от Чечни в Совете Федерации
Суровый ставропольский двор обсуждают в соцсетях
На Ставрополье пойман серийный вор
«Кровавая месть»: чеченец, изрезавший полицейского возле посольства Словакии, получил срок
В Кабардино-Балкарии женщину с шестью детьми поселили в холодный актовый зал без света