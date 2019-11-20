В Минводах появился Молодежный совет округа
19 ноября в зале МБУК «Центральной клубной системы» прошла встреча активной молодежи МГО, в ходе которой был создан Молодежный совет Минераловодского городского округа. В его состав вошли специалисты МБУ «Молодежный центр Минераловодского городского округа», активисты и председатели студенческого самоуправления вузов и ссузов города Минеральные Воды, а также представители молодёжных объединений.
Основной задачей Молодежного совета является реализация молодежных инициатив, а также выявление потребностей молодых людей. Планируется создать комфортные условия для жизни, творчества и самореализации молодежи на территории Минераловодского городского округа.
Председателем Молодежного совета была избрана Инна Родионова, заместитель директора МБУ «Молодежный центр МГО», на должность секретаря - Арташес Мамиконян, член команды Молодежного движения «Revive». Собрания Молодежного совета будут проводиться раз в месяц.
ИСТОЧНИК KP.RU
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