2019-11-20T14:20:41+03:00
Общество

Суровый ставропольский двор обсуждают в соцсетях

Он находится в городе Невинномысске
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: Instagram.com@26_nskФото: Instagram.com@26_nsk
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В соцсетях появилась фотография двора «строгого режима» в Невинномысске, пишет «Ставропольская правда». В обычной старой многоэтажке выход из подъезда вместе с лавочками огорожен решеткой. «Небо в клеточку» видят все жители 30 дома на улице Менделеева. Автор фотографии, опубликовавший ее в соцсетях, пояснил, что лавочки сохранились только в этом дворе. Поэтому люди борются так за сохранность своего имущества.

Хотя некоторые вспомнили, что местные называют этот подъезд «пьяным углом», так как по ночам тут часто отдыхала молодежь с горячительными напитками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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