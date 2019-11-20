2019-11-20T15:21:12+03:00
Общество

Кадыров представил нового сенатора от Чечни в Совете Федерации

Новый сенатор работал министром труда и социального развития Чечни
Ася АСРЯН
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Новый сенатор работал министром труда и социального развития ЧечниНовый сенатор работал министром труда и социального развития ЧечниФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Чечню в Совете Федерации представляет новый сенатор от Парламента республики. Кандидатуру утвердили накануне, им стал Мохмад Ахмадов.

По словам главы республики, он имеет солидный опыт государственной службы. Многие годы работал министром труда и социального развития Чечни.

— Уверен, что Мохмад Исаевич активно включится в деятельность Совета Федерации, принесёт большую пользу в решении вопросов Чечни в федеральных органах власти, — прокомментировал Рамзан Кадыров.

Также чеченский лидер выразил благодарность Зияду Сабсаби, который многие годы трудился в комитете по международным делам СФ РФ. Он остаётся в команде, основанной первым президентом республики.

— На Зияда Мухамедовича возлагаются новые задачи, с решением которых он, как всегда, справится, — добавил Кадыров.

Напомним, ранее "Комсомолка" сообщала, что чеченец, изрезавший полицейского возле посольства Словакии, получил срок. Пойти на кровавое преступление парня вынудила месть. Незадолго до происшествия его избили силовики, поэтому «горячий парень» решил отомстить первому попавшемуся полицейскому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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