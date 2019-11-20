2019-11-20T15:03:10+03:00
Общество

Как выглядят "базуки" Терешина без синтола

Фрик записал новое видео
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: личная страница героя публикации в сетиФото: личная страница героя публикации в сети
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Кирилл "Руки-Базуки" лишился "базук". Теперь на месте синтоловых бицепсов растянутая красная кожа. На уровне трицепса висит небольшой мешок с остатком не вырезанных врачами тканей.

Терешин показал руку без синтола после операции.

- Вот оно мое богатство, - крутит Терешин руку, а в другой держит куски мяса. - Налетай, распродажа.

Ролик фрик опубликовал у себя в Instagram за подписью:

- Это моя гордость, когда соберётся полная коллекция моего мяса, я буду ухаживать за ним как за сыном, это моя любовь (пунктуация и орфография сохранены).

- Какой же ты позор всего Ставропольского края! - набросились земляки на качка из Пятигорска.

- Позор тот кто не может обеспечить семью. Вот в чем позор, - отвечает Кирилл. - У меня свой бизнес по недвижимости. При чем тут соц сети? У меня все хорошо, гуляю отдыхаю, ненакого не работаю. (пунктуация и орфография сохранены).

Напомним, Терешин всех обманул и руки качал инъекциями вазелина. Вколол 1,5 кг вещества!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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