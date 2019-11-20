2019-11-20T15:15:00+03:00
Происшествия

Насиловал дочь и беспомощного мальчика: в Ессентуках педофил получил срок

14 лет колонии строгого режима
Полина ШАПОШНИКОВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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32-летнего мужчину в Ессентуках признали виновным в изнасиловании собственной дочери и 12-летнего мальчика-инвалида, брата его экс-супруги.

В мае прошлого года край потрясла новость о том, что мужчина, оставаясь наедине с детьми в своей квартире, делал с ними. 7-летняя родная дочь и беспомощный 12-летний мальчик подверглись его надругательствам. Когда взрослым стало известно, что творилось в этой квартирке, они обратились в органы.

Место преступления

Место преступления

За его деяния суд счел справедливым назначить мужчине 14 лет колонии строгого режима с лишением права занимать должности, связанные с работой с детьми, сообщили в СУ СКР по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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