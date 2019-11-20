200 млрд рублей инвестиций планируется привлечь на Ставрополье в 2020 году
На Ставрополье в 2020 году планируется привлечь 200 млрд рублей инвестиций. В работу, по поручению губернатора Владимира Владимирова, должны включиться все муниципалитеты.
- Кто сегодня на местах не справляется с планом, тот плохо работает, - заявил он.
По этому поводу назначена проверка 14 территорий, которые не выполняют план.
За 9 месяц этого года на Ставрополье привлечено 101,7 млрд рублей инвестиций. План — 171 млрд рублей. Планируется до конца года закрыть 39 крупных проектов на сумму больше 10 млрд рублей. Это означает дополнительную тысячу рабочих мест.
ИСТОЧНИК KP.RU