«Шприцов и катетеров закупили на 36 млн»: в Минздраве Ставрополья прокомментировали преступное заражение пациентов ВИЧ

СЕГОДНЯ 16:30 2019-11-20T16:30:37+03:00

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- Некоторые интернет-издания продолжают муссировать тему заражения ВИЧ пациентов в краевом центре специализированных видов медицинской помощи N1. На этот раз больницу обвиняют в крайней нехватке расходных материалов для проведения медицинских манипуляций. Между тем в 2018 году больницей Буденновска было закуплено расходного материала — одноразовые шприцы, одноразовые системы для внутривенного введения, периферические венозные катетеры и прочее, на сумму 36,8 млн рублей, - говорят в пресс-службе Минздрава Ставропольского края. - В инфекционном отделении больницы Буденновска имелось достаточно шприцев, чтобы их использовать одноразово.

В ведомстве подчеркивают, что только в инфекционном отделении «Краевого центра специализированных видов медицинской помощи № 1», где произошло ЧП, израсходовали таких материалов почти на 2,5 млн.

Напомним, что в больнице Буденновска в 2018 году по халатности медиков заразили ВИЧ двух взрослых пациентов и троих маленьких детей. Ответственность в суде понесет старшая медсестра инфекционного отделения. Против нее заводили уголовное дело по статье «Халатность». Главная медсестра Ольга Труфанова была уволена. В настоящий момент она работает в другой клинике.

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ИСТОЧНИК KP.RU