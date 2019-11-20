Метель надвигается на Ставрополье

СЕГОДНЯ 17:27 2019-11-20T17:29:48+03:00

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Резкое похолодание в Ставропольском крае уже на подходе. В администрации краевого центра в связи с этим попросили соблюдать осторожность. Не ставить машины рядом с деревьями и плохо закрепленными конструкциями при сильном ветре. Срочно переобуть свои автомобили в зимнюю резину. А жителей попросили воздержаться от прогулок в парках и лесах при непогоде.

Отмечается, что коммунальщики в режиме повышенной готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU