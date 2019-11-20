В Минеральных Водах говорили о современном облике сельских территорий

СЕГОДНЯ 17:39 2019-11-20T17:39:14+03:00

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Рассказать об этапах реализации программы «Современный облик сельских территорий», необходимой для участия в ней документации представителям администрации, главам территориальных отделов приехали замминистра сельского хозяйства СК Олег Юрченко и начальник отдела развития сельских территорий и инвестиций ведомства Наталья Ступакова.

Встреча прошла в режиме диалога - каждый из присутствующих мог задать интересующий вопрос и получить на него ответ. Как отметил Олег Александрович, выездные семинары по вопросам реализации федеральной программы на Ставрополье были инициированы региональным министром Владимиром Ситниковым. Была специально создана рабочая группа, специалисты которой к сегодняшнему дню побывали практически во всех округах и районах, где более подробно рассказали о программе, которую планируют начать реализовывать с 2020 года на сельских территориях.

- Программа была утверждена постановлением правительства РФ в мае текущего года. Сейчас мы приводим в соответствие краевые документы. Уже в 2020 году программа начинает свое действие, - отметил замминистра, подчеркнув, что на реализацию выделено 2,3 триллиона рублей на ближайшие пять лет, что в 9 раз больше, чем в текущей программе «Устойчивое развитие сельских территорий».

Особое внимание присутствующих Олег Юрченко обратил на то, что участие в программе должно быть комплексным, то есть в одном пакете документов должны присутствовать минимум три объекта. Кроме того, решение губернатора Владимира Владимирова о выделении 492 миллионов рублей муниципалитетам на изготовление проектно-сметной документации процедуру участия облегчило, поскольку ранее эта обязанность ложилась на плечи муниципалитетов, но не всегда в местном бюджете находились средства для этого.

Было отмечено, что Минераловодский городской округ провел достаточно большую работу, представив большой список о своих потребностях в целях устройства современного облика села.

О механизме реализации программы подробнее рассказала Наталья Михайловна. Она разъяснила, как формируется пакет документов, как заполняется паспорт объекта, какие критерии должны учитываться при заполнении паспорта проекта, чтобы получить от комиссии максимально высокий балл.

ИСТОЧНИК KP.RU