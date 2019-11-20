Футболистов из Дагестана дисквалифицировали, клуб «Волгарь» оштрафовали: чем закончилась массовая драка после матча в Астрахани

СЕГОДНЯ 18:54 2019-11-20T18:57:32+03:00

В мордобое участвовали даже болельщики с запасными игроками [видео]

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Потасовка на стадионе «Центральный» в Астрахани принесла кучу проблем обоим клубам, чьи футболисты устроили мордобой. Судьи и сами же участники массовой драки подтвердили, что игроки клуба «Волгарь» не били соперников из махачкалинской команды «Легион-Динамо». В отличие от гостей из Дагестана, проявивших навыки вольной борьбы в неположенное время и не подходящем месте. Но при этом принимающая сторона плохо позаботилась о безопасности на стадионе, из-за чего в конфликт ввязались болельщики. Те просто прорвались через контролирующих и покидали трибуны, чтобы помочь «своим».

После матча клуб Волгарь и Легион Динамо устроили мордобой.

- За агрессивное поведение футболисты «Легиона-Динамо» Марат Идрисов, Магомед Муртазалиев, Рауль Шихаев и Темирхан Талибов дисквалифицированы на четыре матча ПФЛ, – рассказал глава Контрольно-дисциплинарный комитет РФС Артур Григорьянц. - Клуб «Волгарь» оштрафован на 65 тысяч рублей.

Напомним, 17 ноября матч между астраханским «Волгарём» и махачкалинским «Легионом Динамо» перерос в конце в потасовку. И врывались колотить футболистов даже запасные игроки и болельщики.

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В потасовку между игроками врывались болельщики и запасные игроки [видео]

ИСТОЧНИК KP.RU