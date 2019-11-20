В Ингушетии с перинатального центра взыскали почти 9 млн

СЕГОДНЯ 19:56 2019-11-20T19:56:34+03:00

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Прокуратура Ингушетии обязала Республиканский перинатальный центр выплатить долг по зарплатам. За октябрь перед 564 работниками накопился долг в 8,7 млн рублей.

Вместе с этим, проверка надзорного органа выявила нарушение требований трудового законодательства: одному из сотрудников с сентября 2018 по сентябрь 2019-го не платили надбавку за стаж работы. Главного врача в итоге оштрафовали. А все долги погашены.

ИСТОЧНИК KP.RU