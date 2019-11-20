В Ингушетии с перинатального центра взыскали почти 9 млн
Медучреждение задолжало по зарплатам своим работникам
Изменить размер текста:
Прокуратура Ингушетии обязала Республиканский перинатальный центр выплатить долг по зарплатам. За октябрь перед 564 работниками накопился долг в 8,7 млн рублей.
Вместе с этим, проверка надзорного органа выявила нарушение требований трудового законодательства: одному из сотрудников с сентября 2018 по сентябрь 2019-го не платили надбавку за стаж работы. Главного врача в итоге оштрафовали. А все долги погашены.
ИСТОЧНИК KP.RU