2019-11-21T10:09:49+03:00
Происшествия

Мужчина в Георгиевске напал на следователя

Он разорвал процессуальные документы
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: СУ СКР по СКФото: СУ СКР по СК
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В Георгиевске мужчина напал на следователя. 25-летний местный житель, которого обвиняли в насильственных действиях сексуального характера и убийстве, умудрился добавить в свой список еще и третью уголовную статью - «Угроза и насильственные действия в связи с производством предварительного расследования».

Во время проведения следственных действий мужчина, воспылавший ненавистью к правоохранителю, угрожал заказать его и ударил кулаком в лицо, а также разорвал процессуальные документы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СУ СКР по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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