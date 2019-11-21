Руководитель водоканала задолжал своим сотрудникам более восьми миллионов

СЕГОДНЯ 19:13 2019-11-21T19:13:31+03:00

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Следственным комитетом по Ингушетии было заведено уголовное дело против директора государственного предприятия "Ингушрегионводоканал". Начальника предприятия подозревают в невыплате зарплаты более 400 работникам. Об этом сообщают в пресс-службе СКР по республике.

- По данным следствия, подозреваемый в нарушение требований ст.37 Конституции РФ, ст.ст.131, 132 и 136 Трудового кодекса РФ, имея в наличии денежные средства, из личной заинтересованности не выплатил полностью зарплату с августа по сентябрь 2019 года 419 работникам, - сказано в сообщении ведомства.

Работодатель задолжал более восьми миллионов своим подчиненным. Ему вменяют ответственность первую часть 145.1 статьи УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат).

ИСТОЧНИК KP.RU