В Ставрополе пошли под суд подельники бывшего министра-миллионера

СЕГОДНЯ 12:16 2019-11-22T12:16:28+03:00

Осужденный Игорь Васильев лишился особняка, у соучастников тоже арестовали имущества на 36 млн

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Уголовное дело против подельников экс-минстра строительства Ставрополья Игоря Васильева с обвинительным приговором передано в суд. Злоумышленников двое. Оба с марта 2015 года по декабрь 2018 без проведения конкурсных процедур заключали договоры на строительство и ремонт дорог с "заказанными" министром подрядчиками. Ссылаясь при этом на необоснованно введенный режим ЧС. Прокурор отмечает, что Васильев склонял соучастников. Но это не освобождает их от ответственности по статьям "мошенничество", "легализации похищенных денежных средств" и "покушение на мошенничество".

- Впоследствии, на основании актов, содержащих заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ, они похитили более 41 млн рублей, из которых более 20 млн легализовали путем осуществления финансовых операций и последующего приобретения имущества, - уточнили "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе ставропольской прокуратуры.

У обвиняемых уже арестовали купленное на украденные деньги имущество на 36 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU