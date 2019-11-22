О женщинах в космосе и оливье на Новый год рассказал ставропольский астронавт

СЕГОДНЯ 12:29 2019-11-22T12:30:54+03:00

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Во втором выпуске программы Роскосмоса «МКС на связи» ставропольский космонавт Олег Скрипочка отвечал на вопросы Земли.

На МКС, где сейчас находится астронавт, стараются не отрываться от реальности и читают о событиях на нашей планете. Новости космонавты узнают из периодической печати. Кроме того, есть возможность, хоть издалека, но пообщаться со своей семьей. Ведущий передачи пошутил, что это даже плюс перед Новым годом — не думать о подарках, но Скрипочка ответил, что эти плюсы не перевешиваю минусы. Потому что на «стол» придется класть только то, что есть в штатных рационах.

Но чтобы поднять космонавтам настроение, к празднику на корабль, возможно, привезут «новогодние» продукты, которые не входят в обычный рацион. Из них и планируют «что-то изобрести», может быть даже оливье.

Рассказал герой передачи и о выходе в открытый космос двух иностранок, которые работали в паре и отвечали за элементы питания американского сегмента станции. Дамы справились.

Кстати, ставрополец заявил, что повторить их судьбу или любого другого из них и стать космонавтом не так сложно: достаточно иметь хорошую физическую подготовку и здоровье, не уделяя внимания какому-то спорту в отдельности. Понадобится еще и профильное образование — инженерно-техническое в области ракетно-космической техники, либо лётчика.

ИСТОЧНИК KP.RU