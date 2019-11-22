На 15 миллионов рублей обманул заказчика гендиректор ингушской стройфирмы

СЕГОДНЯ 12:40 2019-11-22T12:40:18+03:00

Гендиректор завысил объёмы выполненных работ на сумму около 15,5 миллионов рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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52-летний генеральный директор строительной фирмы ООО «Проф-Строй» в Ингушетии подозревается в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере.

По версии следствия, злоумышленник во время строительства государственного объекта «Комплекс зданий и сооружений ОВД по Сунженскому району Республики Ингушетия» представил заказчику акты приемки выполненных работ, содержащие заведомо ложные сведения об их выполнении.

Кстати, заказчиком выступало МВД России по Республике Ингушетия. Таким образом, гендиректор завысил объёмы выполненных работ на сумму около 15,5 миллионов рублей. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета по республике.

Против 52-летнего гендиректора возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU