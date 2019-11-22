2019-11-22T13:03:49+03:00
Происшествия

Двое мужчин без вести пропали в Кисловодске

Полиция просит помощи в поисках
Полина ШАПОШНИКОВА
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Виталий Коцына слева и Андрей Москвитин справаВиталий Коцына слева и Андрей Москвитин справа
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Полиция Кисловодска ищет двоих без вести пропавших мужчин. 35-летнего Андрея Москвитина и 31-летнего Виталия Коцына. Обоих близкие не дождались домой. Москвитин вышел погулять 9 августа и не вернулся, а Коцына покинул дома 29 сентября и пропал.

В день ухода Москвитин, носящий бороду, был одет в белую футболку, синие штаны и черные сланцы. У него на груди , левой лопатке и шее есть татуировки. А из особых примет Виталия Коцына — оттопыренные уши. Он был одет в синие джинсы, темную куртку и светлую футболку.

Всех, кому что-то известно о местонахождении мужчин, просят позвонить по телефонам: 8 (87937) 2-02-16 – дежурная часть, 8-928-812-17-06 - отдел уголовного розыска или 02 или 102 (с мобильного телефона).

ИСТОЧНИК KP.RU

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