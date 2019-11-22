2019-11-22T14:26:40+03:00
Общество

37 млн рублей за неделю отдали ставропольцы телефонным аферистам

Вопрос стал столь острым, что его подняли в правительстве края
Полина ШАПОШНИКОВА
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Только за одну неделю жители Ставропольского края отдали телефонным и интернет-мошенникам 37 млн рублей.

Несмотря на все предупреждения, люди продолжают доверять незнакомцам.

Заместитель председателя Правительства Ставропольского края Юрий Скворцов напомнил, что банк никогда не ведет серьёзных финансовых переговоров с клиентами по телефону, подобные вопросы решаются только в офисе. Поэтому нет сомнений, что все выгодные условия, с просьбой сообщить свой код к банковской карте, очередной случай обмана.

В крае в связи с активизацией мошенников будут проводить масштабную информационную кампанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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