37 млн рублей за неделю отдали ставропольцы телефонным аферистам

СЕГОДНЯ 14:26 2019-11-22T14:26:40+03:00

Вопрос стал столь острым, что его подняли в правительстве края

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Только за одну неделю жители Ставропольского края отдали телефонным и интернет-мошенникам 37 млн рублей.

Несмотря на все предупреждения, люди продолжают доверять незнакомцам.

Заместитель председателя Правительства Ставропольского края Юрий Скворцов напомнил, что банк никогда не ведет серьёзных финансовых переговоров с клиентами по телефону, подобные вопросы решаются только в офисе. Поэтому нет сомнений, что все выгодные условия, с просьбой сообщить свой код к банковской карте, очередной случай обмана.

В крае в связи с активизацией мошенников будут проводить масштабную информационную кампанию.

ИСТОЧНИК KP.RU