37 млн рублей за неделю отдали ставропольцы телефонным аферистам
Только за одну неделю жители Ставропольского края отдали телефонным и интернет-мошенникам 37 млн рублей.
Несмотря на все предупреждения, люди продолжают доверять незнакомцам.
Заместитель председателя Правительства Ставропольского края Юрий Скворцов напомнил, что банк никогда не ведет серьёзных финансовых переговоров с клиентами по телефону, подобные вопросы решаются только в офисе. Поэтому нет сомнений, что все выгодные условия, с просьбой сообщить свой код к банковской карте, очередной случай обмана.
В крае в связи с активизацией мошенников будут проводить масштабную информационную кампанию.
ИСТОЧНИК KP.RU