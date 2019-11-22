Непогода в Ингушетии оставила без света жителей Сунженского района

СЕГОДНЯ 14:55 2019-11-22T14:55:37+03:00

Вернуть свет в дома сельских поселений Нестеровское, Берд-Юрт, а также Чемульга и Аршты энергетики планируют к 16: 00 Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В сельских поселениях работают три бригады энергетиков

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22 ноября из-за сильного ветра и дождя, переходящего в снег, жители Сунженского района Ингушетии остались без света.

Сейчас на месте происшествия работают три бригады ингушского филиала компании «Россети Северный Кавказ».

Вернуть свет в дома сельских поселений Нестеровское, Берд-Юрт, а также Чемульга и Аршты энергетики планируют к 16: 00. Об этом сообщили в пресс-службе ингушского филиала компании «Россети Северный Кавказ».

ИСТОЧНИК KP.RU