2019-11-22T14:55:37+03:00
Общество

Непогода в Ингушетии оставила без света жителей Сунженского района

В сельских поселениях работают три бригады энергетиков
Ася АСРЯН
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Вернуть свет в дома сельских поселений Нестеровское, Берд-Юрт, а также Чемульга и Аршты энергетики планируют к 16: 00Вернуть свет в дома сельских поселений Нестеровское, Берд-Юрт, а также Чемульга и Аршты энергетики планируют к 16: 00Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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22 ноября из-за сильного ветра и дождя, переходящего в снег, жители Сунженского района Ингушетии остались без света.

Сейчас на месте происшествия работают три бригады ингушского филиала компании «Россети Северный Кавказ».

Вернуть свет в дома сельских поселений Нестеровское, Берд-Юрт, а также Чемульга и Аршты энергетики планируют к 16: 00. Об этом сообщили в пресс-службе ингушского филиала компании «Россети Северный Кавказ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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