Непогода в Ингушетии оставила без света жителей Сунженского района
В сельских поселениях работают три бригады энергетиков
Вернуть свет в дома сельских поселений Нестеровское, Берд-Юрт, а также Чемульга и Аршты энергетики планируют к 16: 00Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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22 ноября из-за сильного ветра и дождя, переходящего в снег, жители Сунженского района Ингушетии остались без света.
Сейчас на месте происшествия работают три бригады ингушского филиала компании «Россети Северный Кавказ».
Вернуть свет в дома сельских поселений Нестеровское, Берд-Юрт, а также Чемульга и Аршты энергетики планируют к 16: 00. Об этом сообщили в пресс-службе ингушского филиала компании «Россети Северный Кавказ».
ИСТОЧНИК KP.RU