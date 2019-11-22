В Северной Осетии бюджетники стали лучше платить за газ

СЕГОДНЯ 16:10 2019-11-22T16:10:00+03:00

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Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» Алан Кодзаев на совещании с главой Республики Северная Осетия - Алания Вячеславом Битаровым подтвердил, что уровень платежей бюджетных потребителей достиг 109%. Положительная динамика с ростом на 12,2% по итогам 10 месяцев 2019 г. обусловлена результатом эффективной совместной работы поставщика газа и администраций районов.

Кроме того, руководство региональной газовой компании положительно оценивает результаты соглашений о реструктуризации задолженности с муниципалитетами, что приводит к значительному уменьшению дебиторской задолженности.

Вместе с тем ситуация с дебиторской задолженностью теплоснабжающих организаций (ТСО) республики остается неизменной и вызывает обеспокоенность у поставщика газа. Задолженность ТСО на 1 ноября 2019 г. превышает 2 млрд рублей (прирост задолженности с начала года составил 539,4 млн рублей) и продолжает расти.

Отрицательная динамика уровня платежей в январе-октябре 2019 г. зафиксирована в отношении всех теплоснабжающих организаций, кроме МУП «Моздокские тепловые сети», МУП ЖКХ Ирафский район и ООО «Лаверна». Наибольшая задолженность - 1979,1 млн руб. - у ОАО «Владикавказские тепловые сети» и у ООО «Бесланспецсервис», где уровень платежей в 2019 г. упал до 7,2%. Алан Кодзаев отдельно остановился на вновь созданных теплоснабжающих предприятиях Алагирского и Правобережного районов, где потребленный газ практически не оплачивается, потребовав особого внимания к этому вопросу со стороны органов власти и муниципалитетов.

- Отопительный сезон в разгаре, и существующее положение вещей с теплоснабжающими организациями недопустимо. Если мы по договору четко поставляем газ потребителям, то хотим, чтобы и они со своей стороны выполняли взятые на себя обязательства, - подчеркнул генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» Алан Кодзаев.

ИСТОЧНИК KP.RU