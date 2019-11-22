2019-11-22T17:50:25+03:00
Общество

Судебные приставы арестовали ищущество футбольного клуба "Анжи"

У клуба забрали весь транспорт
Варвара АНТОНОВА
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Сотрудники судебного пристава наложили арест на часть имущества ФК "Анжи". Такая мера связана с тем, что руководители команды не оплачивают долги по налогам. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы судебных приставов по Дагестану.

Так, сотрудники арестовали автомобили и автобусы, которые были во владении клуба. Общая стоимость изъятого имущества составляет более 4,4 миллиона рублей.

Ранее против "Анжи" возбудили сводное исполнительное производство из-за долгов по налогам в размере более 50 миллионов рублей. Начальство клуба вовремя не погасила долги, и за это клуб накажут сбором в 1,6 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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