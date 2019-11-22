Судебные приставы арестовали ищущество футбольного клуба "Анжи"
Сотрудники судебного пристава наложили арест на часть имущества ФК "Анжи". Такая мера связана с тем, что руководители команды не оплачивают долги по налогам. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы судебных приставов по Дагестану.
Так, сотрудники арестовали автомобили и автобусы, которые были во владении клуба. Общая стоимость изъятого имущества составляет более 4,4 миллиона рублей.
Ранее против "Анжи" возбудили сводное исполнительное производство из-за долгов по налогам в размере более 50 миллионов рублей. Начальство клуба вовремя не погасила долги, и за это клуб накажут сбором в 1,6 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Дагестан»