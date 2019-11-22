2019-11-22T17:48:36+03:00
Общество

Реализация нацпроектов в Северной Осетии идет по плану

Правительство республики отчиталось о работе
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Совещание по вопросу реализации национальных проектов на территории республики РСО - Алания состоялось в правительстве с участием заместителя полпреда президента РФ в СКФО Максима Владимирова и главного федерального инспектора по РСО - Алания Владимира Келехсаева. Члены кабмин во главе с Таймуразом Тускаевым подробно отчитались о ходе реализации и уровне достижения показателей нацпроектов.

В частности, речь шла о нацпроектах «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Демография», «Образование», «Культура», «Здравоохранение», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Экология».

По словам министра экономического развития Казбека Томаева, в текущем году общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию нацпроектов, составляет 7,01 млрд рублей, в том числе: федеральный бюджет - 6,40 млрд рублей, республиканский бюджет – 0,61 млрд рублей.

- «Нацпроектов-миллиардеров» у нас три, - сказал он. - «Демография» - 1,58 млрд рублей; «Здравоохранение» - 1,26 млрд рублей; «Образование» - 1,05 млрд рублей.

Работа по проведению конкурсных процедур и заключению госконтрактов завершена на 99,6%. В данном направлении никаких проблем нет, осталось заторговать оставшуюся сумму экономии. Как следовало из сообщений по каждому национальному проекту, на данный момент их реализация в республике идет в соответствии с запланированной дорожной картой, рисков неосвоения средств нет, индикативные показатели в целом достижимы.

Отмечалось, что благодаря нацпроектам удается решать многие проблемы, которые не решались в республике годами и даже десятилетиями. К примеру – экологические. Уже в текущем, в дебютном для этого механизма году, приступили к ликвидации негативного воздействия на окружающую среду двух хвостохранилищ в Алагирском районе (Унальское и Фиагдонское), что приведет к уменьшению накопленного экологического ущерба и улучшению качества жизни. На эти цели из федерального бюджета выделено более 600 млн рублей.

Подводя итог совещания, Максим Владимиров положительно оценил работу правительства РСО - Алания по реализации нацпроектов. Он отметил погруженность в поставленные задачи и владение ситуацией вице-премьеров и министров, а главное, - неравнодушный подход к выполнению важных государственных задач. В то же время он настроил на серьезную работу в 2020 году, когда республике предстоит реализация еще большего количества мероприятий в рамках национальных проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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