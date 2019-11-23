Список погибших в ДТП в Северной Осетии: Авария унесла жизни пяти молодых парней
«КП» Северный Кавказ публикует список погибших в ДТП в Северной Осетии
Фото: СОЦСЕТИ
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Страшная авария произошла вечером 22 ноября на автодороге Моздок-Прохладный в Северной Осетии. Легковушка ВАЗ-2106 выехала на встречную полосу и столкнулась с КамАЗом.
На месте происшествия скончались пять человек. Среди них один несовершеннолетний пассажир легковушки – 2002 года рождения по имени Вячеслав. Остальным погибшим было от 18 до 26 лет.
Список пострадавших в ДТП в Северной Осетии: Глазьев Сергей 2001 г.р, Рябчиков Денис 2001 г. р, Кириченко Владислав 1998 г. р., Цалиев Виктор 1993 г. р.
Обстоятельства и подробности аварии выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU