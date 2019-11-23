Ставропольчанка стала лауреатом конкурса «Воспитатель года России»
В Доме Правительства Московской области завершился X юбилейный всероссийский конкурс «Воспитатель года России» в 2019 году. За звание лучшего воспитателя боролись 79 работников детских садов из разных регионов России.
Ставрополье представляла музыкальный руководитель детского сада № 14 «Росинка» краевого центра Светлана Мурадова.
Ставропольчанка стала лауреатом (дипломантом) X юбилейного всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.
Ранее «Комсомолка» рассказала об учительнице младших классов из ставропольского города Нефтекумск Марине Аксакаловой. 11 ноября она спасла детей от грабителя. Мужчина с ножом готовился напасть на школьников, но ему помешала героическая женщина.
Она встала между мужчиной и детьми, пока на помощь не подоспели прохожие и не сообщили о преступлении в правоохранительные органы. Сама учительница получила повреждения, но выжила, а преступника задержали.
ИСТОЧНИК KP.RU