Ставропольчанка стала лауреатом конкурса «Воспитатель года России»

СЕГОДНЯ 14:10 2019-11-23T14:40:08+03:00

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В Доме Правительства Московской области завершился X юбилейный всероссийский конкурс «Воспитатель года России» в 2019 году. За звание лучшего воспитателя боролись 79 работников детских садов из разных регионов России.

Ставрополье представляла музыкальный руководитель детского сада № 14 «Росинка» краевого центра Светлана Мурадова.

Ставропольчанка стала лауреатом (дипломантом) X юбилейного всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

Ранее «Комсомолка» рассказала об учительнице младших классов из ставропольского города Нефтекумск Марине Аксакаловой. 11 ноября она спасла детей от грабителя. Мужчина с ножом готовился напасть на школьников, но ему помешала героическая женщина.

Она встала между мужчиной и детьми, пока на помощь не подоспели прохожие и не сообщили о преступлении в правоохранительные органы. Сама учительница получила повреждения, но выжила, а преступника задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU