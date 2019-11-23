2019-11-23T14:40:08+03:00
Общество

Ставропольчанка стала лауреатом конкурса «Воспитатель года России»

Светлана Мурадова работает музыкальным руководителем в детсаде № 14 «Росинка»
Ася АСРЯН
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации СтаврополяФото: пресс-служба администрации Ставрополя
Изменить размер текста:

В Доме Правительства Московской области завершился X юбилейный всероссийский конкурс «Воспитатель года России» в 2019 году. За звание лучшего воспитателя боролись 79 работников детских садов из разных регионов России.

Ставрополье представляла музыкальный руководитель детского сада № 14 «Росинка» краевого центра Светлана Мурадова.

Ставропольчанка стала лауреатом (дипломантом) X юбилейного всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

Ранее «Комсомолка» рассказала об учительнице младших классов из ставропольского города Нефтекумск Марине Аксакаловой. 11 ноября она спасла детей от грабителя. Мужчина с ножом готовился напасть на школьников, но ему помешала героическая женщина.

Она встала между мужчиной и детьми, пока на помощь не подоспели прохожие и не сообщили о преступлении в правоохранительные органы. Сама учительница получила повреждения, но выжила, а преступника задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Отрезал хвост, уши и выбил глаз»: В Северной Осетии нашли живодёра, искалечившего собаку
Сильный ветер сорвал крышу остановки и повалил дорожный знак в Ставрополе
Список погибших в ДТП в Северной Осетии: Авария унесла жизни пяти молодых парней
Кирилл Терешин рассказал, когда ему полностью удалят "руки-базуки"
Женсовет Минвод устроил большой праздник для семейных пар
Реализация нацпроектов в Северной Осетии идет по плану
Судебные приставы арестовали ищущество футбольного клуба "Анжи"
Экс-министра строительства Ставрополья оставили под стражей
Ставропольчанка, выигравшая миллион в лотерею, охотится за миллиардом
В Северной Осетии бюджетники стали лучше платить за газ
248 лифтов заменят на Ставрополье до конца 2019 года
Непогода в Ингушетии оставила без света жителей Сунженского района
37 млн рублей за неделю отдали ставропольцы телефонным аферистам
Двое мужчин без вести пропали в Кисловодске
На 15 миллионов рублей обманул заказчика гендиректор ингушской стройфирмы
О женщинах в космосе и оливье на Новый год рассказал ставропольский астронавт
В Ставрополе пошли под суд подельники бывшего министра-миллионера
В Дагестане сотрудники ФСБ задержали "золотых" и "серебряных" аферистов
В Пятигорске суд закрыл часть Верхнего рынка
Министр природы Ставрополья обсудил с жителями Лермонтова создание химзавода
Начальника СИЗО-1 в Дагестане арестовали
В выходные на Ставрополье ожидается плюсовая температура
В Минводах чествовали многодетных мам
Иномарку выбросило в кювет в Александровском районе