«Отрезал хвост, уши и выбил глаз»: В Северной Осетии нашли живодёра, искалечившего собаку

СЕГОДНЯ 15:18 2019-11-23T15:18:45+03:00

У собачки теперь есть имя, дом и любящая хозяйка, которая не даст её в обиду

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Полицейские осетинского города Моздок задержали живодера, искалечившего брошенного пса. Собака истекала кровью, сидя у подъезда одной из многоэтажек. Израненное животное нуждалось в экстренной помощи, которую ей оказали небезразличные горожане.

Волонтеры доставили изувеченное животное в ветеринарную клинику Владикавказа, где его экстренно прооперировали.

Напомним, опубликованные ранее в социальных сетях фотографии изувеченной собаки сразу же вызвали общественный резонанс. По факту жестокого обращения с животным было возбуждено уголовное дело.

Накануне оперативникам удалось задержать злоумышленника. Им оказался ранее судимый 29-летний житель посёлка Притеречный.

Молодого человека доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания по факту жестокого обращения с животным. Сейчас злоумышленник находится в изоляторе временного содержания.

Против него возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Северной Осетии. Живодеру грозит до пяти лет тюрьмы.

А у рыжей собачки теперь есть имя, дом и любящая хозяйка, которая не даст её в обиду и вернет веру в людей.

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В подворотне Моздока дети нашли четвероногого беспризорника с отрезанными ушами, хвостом и выбитым из орбиты глазом. Бродяжку били по голове с такой силой, что глаз просто вытек (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU