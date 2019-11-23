2019-11-23T16:49:53+03:00
Общество

«У нас сложилась традиция делать селфи»: Кадыров встретился с Дмитрием Медведевым

На встрече должны были обсудить вопрос об избыточном количестве блокпостов в республике
Ася АСРЯН
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23 ноября состоялась встреча премьер-министра России, председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева и руководителя Чечни23 ноября состоялась встреча премьер-министра России, председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева и руководителя ЧечниФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал на своей странице в сети селфи с председателем Правительства России Дмитрием Медведевым.

— У нас сложилась традиция делать селфи. Были верны мы ей и сегодня на съезде «Единой России», — написал чеченский лидер под снимком.

23 ноября состоялась встреча премьер-министра России, председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева и руководителя Чечни. Политики должны были обсудить вопрос об избыточном количестве блокпостов в этой республике.

Напомним, вопрос о блокпостах поднял представитель единороссов из Чечни на встрече председателя партии с активом местных и первичных отделений. Тогда Медведев ответил, что есть движение в решении этого вопроса. И подробнее эту проблему он собирается обсудить с Рамзаном Кадыровым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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