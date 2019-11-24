2019-11-24T09:49:39+03:00
Происшествия

В КБР из-за ДТП от газа отключили 5 тысяч абонентов

Машина врезалась в газопровод
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Нальчике потушен пожар, возникший из-за врезавшегося в газопровод автомобиля. Газ пришлось отключить у 5,5 тыс абонентов. Восстановлением подачи «голубого топлива» специалисты занимаются с утра 24 ноября.

Авария случилась около 19:30 на улице Гугова, автомобилем была повреждена газовая труба, начался пожар на площади 200 кв. м. Никто не пострадал и не погиб. 54 человека и 14 машин ликвидировали возгорание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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