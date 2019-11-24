Звезда сериала «Кухня» высказался о жителях Ингушетии
По его мнению, в Республике живут щедрые люди
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Актер, известный большинству россиян по сериалу «Кухня» Марк Богатырев приехал в Ингушетию. Он снял здесь свою передачу «По секрету всему свету». Ведущий прославил красоты республики и рассказал о традициях на свадьбе. Богатырев отметил, что Ингушетия верна своим корням, а местные жители щедрые и отзывчивые люди, ценящие скромность
Звезда сериала "Кухня" побывал в Ингушетии
В качестве гостя ведущий подарил новой ячейке общества халву, которую его научили готовить.
ИСТОЧНИК KP.RU