2019-11-24T10:43:42+03:00
Политика

Отставку главы Ставрополя прокомментировали в мэрии

О досрочном уходе с поста заявили в СМИ и соцсетях
Полина ШАПОШНИКОВА
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Несколько дней назад появились сообщения об отставке главы Ставрополя Андрея Джатдоева. Сведения распространили в СМИ и в соцсетях.

Телеграм-канал «Координаты СКайФОлл» писал, что после отпуска в Греции и получения медали «Герой труда Ставрополья» чиновника наверняка отправят на «пенсию».

Но в администрации города заявили, что информация является слухом и досрочная отставка мэра не предвидится, пишет АиФ-СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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