Отставку главы Ставрополя прокомментировали в мэрии
О досрочном уходе с поста заявили в СМИ и соцсетях
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Несколько дней назад появились сообщения об отставке главы Ставрополя Андрея Джатдоева. Сведения распространили в СМИ и в соцсетях.
Телеграм-канал «Координаты СКайФОлл» писал, что после отпуска в Греции и получения медали «Герой труда Ставрополья» чиновника наверняка отправят на «пенсию».
Но в администрации города заявили, что информация является слухом и досрочная отставка мэра не предвидится, пишет АиФ-СК.
ИСТОЧНИК KP.RU