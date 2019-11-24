Неприличное видео с участницей «Голоса» Рагдой Ханиевой попало в Сеть
Жители Ингушетии обращаются к семье звезды «Голоса» 18-летней Рагды Ханиевой. Самая перспективная участница шоу разгневала земляков неприличными объятиями с мужчинами. Как раз на эти моменты настойчиво указывают блюдущие честь Рагды некоторые жители СКФО. Авторы ролика, подчеркнувшие на кадрах красным моменты, где девушка была опозорена, попросили родственников разобраться с певицей.
Для начала зрителей просвещают по части ингушской этики и говорят о чести. У морализаторов нашлось немало последователей, которые согласились, что «тейп Ханиевых» должен пресечь дальнейшее нарушение традиций.
Неприличное видео с участницей "Голоса" Рагдой Ханиевой.
ИСТОЧНИК KP.RU