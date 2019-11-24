2019-11-24T15:30:19+03:00
Общество

Неприличное видео с участницей «Голоса» Рагдой Ханиевой попало в Сеть

Земляки девушки обратились к семье певицы
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: кадр видео «Первого Канала»Фото: кадр видео «Первого Канала»
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Жители Ингушетии обращаются к семье звезды «Голоса» 18-летней Рагды Ханиевой. Самая перспективная участница шоу разгневала земляков неприличными объятиями с мужчинами. Как раз на эти моменты настойчиво указывают блюдущие честь Рагды некоторые жители СКФО. Авторы ролика, подчеркнувшие на кадрах красным моменты, где девушка была опозорена, попросили родственников разобраться с певицей.

Для начала зрителей просвещают по части ингушской этики и говорят о чести. У морализаторов нашлось немало последователей, которые согласились, что «тейп Ханиевых» должен пресечь дальнейшее нарушение традиций.

Неприличное видео с участницей "Голоса" Рагдой Ханиевой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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